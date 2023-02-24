Россияне не поверили: за что за границей обожают Ларису Гузееву

Лариса Гузеева проснулась знаменитой после выхода фильма «Жестокий романс». Картина имела оглушительный успех не только на родине, но и за рубежом. Иностранных зрителей покорил душераздирающий сюжет и, конечно, красота главной героини.

Даже современные рецензенты отмечают, что Гузеева стала настоящим украшением фильма. По их мнению, можно легко понять ее многочисленных поклонников, которые так жаждали завладеть Ларисой. Действительно, в этом фильме Гузеева предстала во всей красе: изящная фигура, утонченная внешность, пронзительные голубые глаза и фарфоровая кожа.

Однако у большинства россиян артистка ассоциируется со скандальным шоу «Давай поженимся!», благодаря которому она уже давно превратилась в мем. На передаче Гузеева ведет себя довольно нагло, и ее нынешний образ никак не вяжется с утонченной Огудаловой. Но иностранцы не видели артистку со скандальной стороны, поэтому для них она так и останется обворожительной дворянкой с небесными глазами.

Сам фильм вызвал у иностранной публики много эмоций. Как написал один из рецензентов, картина освещает ряд социальных проблем, главная из которых — униженное положение женщины в обществе. Своим мнением он поделился на площадке imdb.com.