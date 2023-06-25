Россияне не поверили, узнав, кем работает эта красотка: не каждый мужчина на такое согласиться
Милашка с серьезной профессией разбивает сердца.
В обществе есть устойчивые стереотипы о том, какой работой должны заниматься представительницы женского пола. Во многие сферы дамам путь закрыт, однако есть те, кто идет наперекор стереотипам.
Пользовательница «Пикабу» под ником SonnayaTikhonya поделилась селфи, сделанном в разгар трудовых будней. Девушка запечатлела себя в рабочей спецовке и подписала фото:
«Я металлург. До конца 12-часовой смены еще 3 часа».
Снимок произвел фурор в соцсети.
«Какой милый металлург...», «Куда жениться выезжать?», «Определенно могу сказать, что это самый симпатичный металлург из всех металлургов, что я видел», — писали мужчины, успевшие влюбиться в красавицу.
Фото: соцсети