Россияне не поверили глазам, увидев тещу Игоря Николаева: выглядит моложе мужа дочери

Недавно Игорь Николаев пережил серьезную операцию. Здоровье подводит 63-летнего музыканта, но певец готов на любые вмешательства ради семилетней дочери Вероники и молодой жены Юлии Проскуряковой. Мэтр старше своей супруги на 22 года и является ровесником ее родителей.

Мама Проскуряковой Людмила Ивановна является инженером по образованию. Уроженка Екатеринбурга далека от шоу-бизнеса и старается держаться подальше от светской шумихи. Женщина лишь изредка появляется в аккаунте звездной дочери.

Увидев снимок дамы, поклонники семьи пришли в восторг. Пенсионерка выглядит прекрасно. Аккуратная стрижка, нежное округлое лицо, пронзительные голубые глаза. Теперь ясно, в кого Юлия Проскурякова пошла своей красотой.