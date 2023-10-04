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Россияне не поверили глазам, увидев тещу Игоря Николаева: выглядит моложе мужа дочери

4 октября 2023 13:15
Россияне не поверили глазам, увидев тещу Игоря Николаева: выглядит моложе мужа дочери

Элегантная женщина покорила пользователей.

Недавно Игорь Николаев пережил серьезную операцию. Здоровье подводит 63-летнего музыканта, но певец готов на любые вмешательства ради семилетней дочери Вероники и молодой жены Юлии Проскуряковой. Мэтр старше своей супруги на 22 года и является ровесником ее родителей.

Мама Проскуряковой Людмила Ивановна является инженером по образованию. Уроженка Екатеринбурга далека от шоу-бизнеса и старается держаться подальше от светской шумихи. Женщина лишь изредка появляется в аккаунте звездной дочери.

Увидев снимок дамы, поклонники семьи пришли в восторг. Пенсионерка выглядит прекрасно. Аккуратная стрижка, нежное округлое лицо, пронзительные голубые глаза. Теперь ясно, в кого Юлия Проскурякова пошла своей красотой.

Россияне не поверили глазам, увидев тещу Игоря Николаева: выглядит моложе мужа дочери

«Мама просто прелесть», «Какая красивая и молодая женщина», «Приятная и ухоженная. Глаз радуется», — комментируют снимок Людмилы Ивановны пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, соцсети
Алла Новикова
Алла Новикова
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