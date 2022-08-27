Россияне не поверили глазам, увидев 19-летнюю принцессу Диану

К годовщине принцессы Дианы поклонники получили от дворца настоящий подарок — редкий портрет, на котором королева сердец запечатлена в возрасте всего 19 лет.

На момент создания фотографии Диана лишь несколько месяцев встречалась с принцем Чарльзом, еще не успев выработать свой узнаваемый стиль. Ответственным за снимок был Энтони Чарльз Роберт Армстронг Джонс, известный как лорд Сноудон, муж принцессы Маргарет. Его работу отечественные пользователи Сети посчитали крайне некачественной, ведь на портрете принцесса предстала не в лучшем виде.

«Ей тут все 35, а то и 40 лет. Но в то время все выглядели взрослее своих лет», «Ну и шнобель», «Страшная она была — лошадь беспородная», — жестко высказались россияне.

На защиту Дианы выступили ее поклонники, которые напомнили всем недовольным ее внешностью, что на фоне остальных представителей королевской семьи она в буквальном смысле выглядит как прекрасная принцесса.