Россияне не поверили глазам: американка, сбросившая 240 кг, изумит и вас (фото)

Кристина Филиппс с раннего детства страдала от проблем с лишним весом. Дело в том, что ее родители постоянно ссорились, а все переживания она старалась заедать едой. Такая привычка привела к тому, что в 17 лет ее вес был уже больше 180 килограммов.

Не помогли Кристине и отношения. Как оказалось, возлюбленный старался накормить ее и практически заставлял есть. В итоге в 21 год она стала весить уже более 300 килограммов и не могла вести самостоятельную жизнь.

Чтобы справиться с проблемой, девушка отправилась на шоу «Я вешу 300 килограммов». Эксперты программы составили для нее специальный план и провели несколько операций, уменьшив желудок и срезав лишнюю кожу. Кристина начала преображаться, но это совсем не устраивало ее возлюбленного. Молодой человек старался провоцировать ее на переедания, издевался над ней и устраивал истерики. В итоге они расстались, и Кристина смогла посвятить все свободное время лишь себе.

Благодаря диетам и тренажерному залу Кристине удалось избавиться от 240 килограммов. После похудения она стала выглядеть совершенно иначе и поражает пользователей Сети своей красотой. В социальных сетях они осыпают девушку комплиментами и признаются, что ее пример заставил их задуматься о собственном здоровье.