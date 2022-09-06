Россияне не подозревали, что стало с популярной в 90-х группой «Комбинация»

На бумаге коллектив существует до сих пор, но дороги первых участниц давным-давно разошлись.

Самая известная солистка из участниц женской поп-группы «Комбинация» — это, конечно, Алена Апина. Только у нее получилось построить по-настоящему звездную карьеру. Ведь песни про Леху, развязавшийся узелок и ночную электричку до сих пор поют по всей России. А вот песни «Комбинации» уже давно подзабыты (пожалуй, за исключением «Бухгалтера», ставшего почти профессиональным гимном).

Певица Татьяна Иванова же осталась в группе из первого «золотого» состава. Она успела поработать не только солисткой, но и продюсером, и администратором, сохранив «Комбинацию» для поклонников даже в самые тяжелые времена.

Остальные участницы легендарной группы сейчас уже закончили музыкальную карьеру. Барабанщица Юлия Козюлькова давно переехала в Италию, вышла замуж и счастлива в браке. Бас-гитаристка Ольга Ахунова гастролировала с «Комбинацией» вплоть до 2010 года, а потом решила стать визажистом и покинула сцену. А клавишница Светлана Костыко и вовсе вернулась в родной Саратов и теперь работает библиотекарем.