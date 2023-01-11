Россияне не оценили: не поверите, какой фильм стал новым «Морозко» для иностранцев

Эта картина мало кого оставит равнодушным.

Россияне любят зарубежные фильмы, но и иностранные зрители не прочь познакомиться с картинами из России. Некоторые из них пользуются за границей большой популярностью. Не стала исключением и лента под названием «Он — дракон».

Эта постановка основана на романе Сергея и Марины Дяченко «Ритуал». Удивительно, но факт: для иностранцев данный проект стал новым «Морозко». К слову, в 2016 году детище Индара Джендубаева оказалось самым кассовым фильмом из России в зарубежном прокате.

На портале Imdb.com у картины рейтинг 6.9/10, и в Сети можно найти на нее массу восторженных отзывов от иностранцев.

«Это один из тех фильмов, которые можно смотреть бесконечно, и он никогда не надоест», «Игра актеров на высшем уровне, да и спецэффекты достойно проработаны», — пишут в рецензиях на ленту.

Между тем россияне в большинстве своем фильм не оценили.