Россияне накинулись на завершившую карьеру Евгению Медведеву: оправдания не помогли

Завершившая карьеру Евгения Медведева сделала шокирующее признание. Фигуристка сказала, что бросила учебу в МГУ, и объяснила причину своего поступка.

Чемпионка призналась, что у нее с руководством вуза возникли серьезные разногласия, которые она не смогла разрешить. Причиной тому стала чрезмерно активная медийная жизнь звезды. Медведевой не выдали учебные материалы, хотя она все предварительно оплатила.

«На меня наехал пресс-центр за желтушный заголовок к моему интервью», — объяснила 23-летняя Евгения.

Однако оправдания фигуристки не спасли ее от шквала негативных комментариев. Поклонники пытались объяснить, что Медеведевой приходится разрываться между учебой и фотосессиями. Но хейтеры были непреклонны: по их словам, другие фигуристки тоже заняты 24 на 7, однако все успевают.