Россияне молятся за резко сдавшую Пегову: тает не по дням, а по часам

Ирина Пегова давно объявила войну лишнему весу. Актриса, которая всегда отличалась пышными соблазнительными формами, вдруг сильно похудела. Но радоваться за нее фанаты не спешат.

Новое фото знаменитости в соцсетях не на шутку напугало интернет-пользователей. Им кажется, что звезда сериала «Акушерка» тает не по дням, а по часам. Кто-то даже считает, что актриса избавилась от лишних килограммов не потому, что следит за питанием или занимается спортом.

Некоторые не исключают, что Пегова резко сдала, поскольку чем-то больна. К тому же есть те, кто уверен, что раньше артистка выглядела более привлекательно.