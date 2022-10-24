Россияне купились на выдумку из «Следа»: ее использовали даже преступники

Криминальный сериал «След» идет на российском телевидении вот уже 26 сезонов, а количество отснятых и показанных на данный момент серий уже вплотную подобралось к трем тысячам. Другими словами, это официально самый длинный отечественный телесериал.

За эти годы россияне настолько привыкли к изображаемой на экране напряженной работе сотрудников Федеральной экспертной службы, что всерьез считают, будто такая правоохранительная структура существует на самом деле. Некоторые жители России даже отправляли в ФЭС письма с жалобами и предложениями.

Подобной верой людей в то, что показывают в любимом сериале, несколько раз воспользовались и вполне реальные, в отличие от ФЭС, мошенники и бандиты. Например, в башкирском городе Стерлитамак мужчина, представляясь сотрудником Федеральной экспертной службы, отбирал у несовершеннолетних мобильные телефоны под предлогом того, что они якобы проходят по ведомственной базе как украденные.