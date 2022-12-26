Россияне искренне удивятся, что чехи смотрят на каждое Рождество и Новый год

Празднование Нового года и Рождества неизменно связано с многочисленными традициями. Одна из них — соответствующие фильмы, которые принято смотреть всей семьей. И если в России в канун праздника включают «Иронию судьбы» Эльдара Рязанова, то в Чехии популярны совсем другие картины.

Как оказалось, на протяжении многих лет чехи неизменно включают сказку «Морозко» Александра Роу. Жители страны каждый раз остаются в большом восторге от волшебного фильма, который уже давно вошел в их культуру и стал национальным достоянием. Некоторые даже уверены, что «Морозко» в Чехии намного популярнее, чем у себя на родине в России.

«В Чехии на протяжении десятилетий был популярен просмотр на Рождество советской сказки „Морозко“. Он у них даже больше, чем у нас на цитаты растаскан», — пишут пользователи Сети.

Также жители страны включают «Бабушку Метелицу» режиссера Юрая Якубиско, снятую по мотивам сказки братьев Гримм. Волшебный фильм появился на экранах в 1985 году и с тех пор не теряет своей популярности, привлекая все новых зрителей волшебным сюжетом.