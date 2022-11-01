Россияне и не подозревали, какую травму скрывал Папанов: у нее жуткая история

Всю свою карьеру Анатолий Дмитриевич Папанов был одним из самых любимых и уважаемых актеров Советского Союза. Но лишь самые родные и близкие люди знали, что артист постоянно жил и играл со страшной травмой, полученной еще в годы войны.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, 18-летний Анатолий ушел на фронт, где стал командовать взводом зенитной артиллерии. Но уже весной следующего года вся его рота попала в окружение близ Харькова. После взрыва немецкого снаряда будущему народному артисту сильно искалечило правую ногу, а вдобавок пришлось ампутировать два пальца на той же ступне.

Папанов провел полгода в госпитале, восстанавливаясь после тяжелейшего ранения, а потом отправился домой — его комиссовали по инвалидности. На тот момент ему едва исполнилось двадцать лет.

Полученное ранение в итоге беспокоило Анатолия Дмитриевича до конца жизни. Только благодаря поступлению в ГИТИС, когда его преподаватель разработал для актера специальные упражнения по сценическому движению, Папанов смог передвигаться без трости, играть в футбол и даже танцевать на сцене родного театра сатиры.