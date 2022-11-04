Россияне и не подозревали, что эти четыре звезды играли в КВН

Эти звезды достигли оглушительных успехов в музыке и на телевидении, однако мало кто знает, что послужило для них стартом. Дело в том, что свой творческий путь каждый из них начинал с КВН.

Алексей Кортнев

Солист и лидер коллектива «Несчастный случай» выступал в команде МГУ. Кортневу доверяли все музыкальные партии. В 1988 году его коллектив завоевал третье место.

Пелагея

В возрасте 11 лет Полина Смирнова покорила жюри КВН и зрителей своими танцами и прибаутками. Она стала самой юной участницей за всю историю конкурса. Будущая артистка выступала в команде Новосибирского государственного университета.

Елка

Юная Елизавета Иванцив уже в КВН выделялась своим уникальным стилем и неповторимым вокалом. Будущая певица выступала за команду «Палата № 6» из Ужгорода.

Елена Ханга

Популярная ведущая состояла в «Сборной мира». Команда даже принимала участие в израильском фестивале. Когда во время стажировки Ханга проживала в США, она создала собственный комедийный русскоязычный клуб.