Россияне его терпеть не могли: что стало с Карповым после «Глухаря» (фото)

Иногда актеры так хорошо вживаются в роль, что зрители не могут определить, какие черты принадлежат персонажу, а какие — артисту. Это говорит о безусловном таланте исполнителя, но порой значительно усложняет его жизнь.

Для Владислава Котлярского таким героем стал знаменитый Стас Карпов. В сериале «Глухарь» этот персонаж вызывал неоднозначные эмоции у зрителей, а многие поклонники проекта не скрывали, что испытывают к нему неприязнь. Сам актер даже признавался, что после такой яркой роли он уже не позволяет себе сниматься в комедийных ситкомах.

Возможно, именно по этой причине в его фильмографии есть множество детективных и криминальных фильмов, поднимающих сложные темы. Владислав и сегодня продолжает сниматься в кино, а одной из его последних работ стал телесериал «СМЕРШ», рассказывающий о временах Великой Отечественной войны.