Россияне едят «запретные» блюда каждый день: от них давно отказались долгожители

Рекордное долголетие связано не только с благоприятным климатом или оптимизмом. Продлить годы жизни можно и с помощью правильной диеты, отказываясь от вредных продуктов.

Как признается диетолог из Японии Митико Томиока, слова которой цитирует Дзен-канал TechInsider, во время своих исследований и путешествий она пришла к выводу, что некоторые блюда могут по-настоящему навредить организму. Например, она решила отказаться от хот-догов и других видов переработанного мяса, а также от фастфуда, ведь после него чувствовала себя уставшей и «раздутой». Если ей хочется белковой пищи, то она предпочитает тофу — так называемый соевый творог.

Помимо этого, Митико исключила из своего рациона сладкую газированную воду и сухие сладкие завтраки. По ее мнению, они повышают риск развития диабета и даже в малых количествах заметно увеличивают вес. И без этих продуктов, как считает эксперт, продолжительность жизни заметно увеличится, а многие болезни уйдут.