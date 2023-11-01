Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Россияне едят этот овощ килограммами: Мясников объяснил, кому его нельзя

Россияне едят этот овощ килограммами: Мясников объяснил, кому его нельзя

1 ноября 2023 11:55
Россияне едят этот овощ килограммами: Мясников объяснил, кому его нельзя

Можно серьезно испортить здоровье.

Даже обычные, натуральные и вроде бы безопасные продукты способны нанести вред здоровью. Об одном из таких рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он предупредил, что некоторым группам россиян стоит ограничить употребление белокочанной капусты. Этот овощ полезен далеко не всем. И проблема не только в том, что он тяжело переваривается и иногда провоцирует газообразование.

Крестоцветный плод способен влиять не работу щитовидной железы. Если у человека есть проблемы с этим органом, от голубцов и свежих витаминных салатов с капустой лучше отказаться.

«Если человек употребляет сою и капусту, если у него аутоиммунный тиреоидит и он употребляет гормоны, можно ухудшить ситуацию», — отметил Александр Мясников.

Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press https://globallookpress.com/
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Написать отзыв
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше