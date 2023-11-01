Россияне едят этот овощ килограммами: Мясников объяснил, кому его нельзя

Даже обычные, натуральные и вроде бы безопасные продукты способны нанести вред здоровью. Об одном из таких рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он предупредил, что некоторым группам россиян стоит ограничить употребление белокочанной капусты. Этот овощ полезен далеко не всем. И проблема не только в том, что он тяжело переваривается и иногда провоцирует газообразование.

Крестоцветный плод способен влиять не работу щитовидной железы. Если у человека есть проблемы с этим органом, от голубцов и свежих витаминных салатов с капустой лучше отказаться.