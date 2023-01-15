Россияне донельзя смутились, увидев внучку Владимира Высоцкого: причина на фото

Наталья Высоцкая появилась на свет в 1981 году в семье сына Владимира Высоцкого Аркадия. С ранних лет девочка чувствовала на себе давление из-за личности и творческого пути деда, что значительно повлияло на ее жизнь.

По словам самой Натальи, которая в 15 лет переехала с матерью в США, она с первых лет жизни слышала сравнения с легендарным родственником. Например, учителя в школе корили ее за плохие оценки, а музыка Высоцкого доносилась из-за каждого угла. Поэтому она делала все, чтобы никак не ассоциировать себя с дедом, а выдохнуть спокойно смогла только в новой стране.

Свою жизнь Наталья решила связать с лингвистикой, но во время учебы попала в серьезную аварию. Она едва выжила, после чего все ее мысли занимал вопрос о смысле жизни, ответ на который она пыталась найти в религии. Сначала она увлеклась исламом, а после иудаизмом, который исповедовал ее прадедушка.

В это время внучка Высоцкого часто переезжала, успела пожить в Германии, России и сменила несколько профессий. В итоге вернулась в США, где встретила в еврейской общине Питтсбурга свою любовь и вышла замуж. После церемонии Наталья сменила имя на Нааму и теперь вместе со своим супругом воспитывает шестерых наследников.

О жизни внучка Высоцкого старается не рассказывать и не ведет социальные сети. При этом изредка фотографии ее семьи появляются в СМИ. Зрители всегда с удивлением реагируют на подобные публикации и признаются, что они ожидали совсем другой судьбы для внучки великого барда. При этом многие обращают внимание, как отличается Наталья от своего деда.