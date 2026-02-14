Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе

Казалось бы, ну что может быть предсказуемее мелодрам? Он её встретил, они поссорились, потом помирились, в конце поцелуй под дождём. Ан нет – россияне в последний год стали смотреть такие истории почти в два раза чаще.

Исследование онлайн-кинотеатра Kion и сервиса zigmund.online подтверждает: народ массово валит из ромкомов в мелодрамы. Прирост у первых – скромные 14%, а у вторых – целых 78%.

Психологи говорят, что так люди ищут в кино отражение своих реальных отношений – со скандалами, кризисами и дурацкими поступками. А ещё, возможно, просто повод обнять любимого человека и сказать:

«Смотри, у них ещё хуже, чем у нас».

Ну а какие фильмы мы готовы пересматривать до дыр? Спойлер: без «Москвы слезам не верит» и «Любви и голубей» тут не обошлось. Дальше таблица с главными народными любимчиками.