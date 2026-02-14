Оповещения от Киноафиши
Россияне чаще всего пересматривают 5 мелодрам: «Москва слезам не верит» обогнала Голливуд – вот кто еще в топе

14 февраля 2026 15:42
В рейтинге оказалась не одна советская кинолента.

Казалось бы, ну что может быть предсказуемее мелодрам? Он её встретил, они поссорились, потом помирились, в конце поцелуй под дождём. Ан нет – россияне в последний год стали смотреть такие истории почти в два раза чаще.

Исследование онлайн-кинотеатра Kion и сервиса zigmund.online подтверждает: народ массово валит из ромкомов в мелодрамы. Прирост у первых – скромные 14%, а у вторых – целых 78%.

Психологи говорят, что так люди ищут в кино отражение своих реальных отношений – со скандалами, кризисами и дурацкими поступками. А ещё, возможно, просто повод обнять любимого человека и сказать:

«Смотри, у них ещё хуже, чем у нас».

Ну а какие фильмы мы готовы пересматривать до дыр? Спойлер: без «Москвы слезам не верит» и «Любви и голубей» тут не обошлось. Дальше таблица с главными народными любимчиками.

Название Сюжет Кинопоиск
«Москва слезам не верит» Провинциалка Катя покоряет Москву, теряет любовь, воспитывает дочь и спустя годы получает второй шанс на счастье. 8.4
«Лёд-2» Фигуристка Надя выходит замуж за хоккеиста Сашу. Оба хотят ребенка, но готовы ли они заплатить ту цену, которую требует семейное счастье? 7.7
«Любовь и голуби» Василий уходит от жены к курортной знакомой, но понимает, что его настоящее счастье – дома. 8.3
«Осень в Нью-Йорке» Седеющий ловелас влюбляется в смертельно больную девушку и понимает, что, оказывается, ещё способен на искренние чувства. 7.3
«Рецепт любви» Эжени и Доден не расписаны, но два десятилетия их связывает нечто большее, чем брак: страсть к еде и нежность друг к другу. 6.7
