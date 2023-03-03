Россияне бьют тревогу: что скрывает муж Анастасии Заворотнюк

Недавно стало известно, что онкобольную Анастасию Заворотнюк выписали из больницы. Из медицинского учреждения ее забирал муж Петр Чернышев. Многие обратили внимание, что за последние месяцы фигурист сильно «сдал». Что же он скрывает от публики?

По многочисленным слухам, 52-летний Чернышев погряз в долгах, ведь дорогостоящее лечение супруги обходится в баснословную сумму. Поклонники и приятели спортсмена уже начали бить тревогу. В частности, шоумен Рустам Солнцев посоветовал Петру обратиться за материальной помощью к фанатам, пока ситуация не усугубилась.

Он считает, что спортсмену пора рассказать публике, что на самом деле происходит с его женой, ведь эта скрытность только съедает его изнутри. Также Солнцев отметил, что Чернышев стал похож на смерть от переживаний. По мнению Рустама, сейчас гибнет не только Анастасия, но и Петр. Слова Солнцева передает издание Teleprogramma.pro.