Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Россиянам на радость: Безруков больше не будет играть Пушкина, и вот кем его заменили

Россиянам на радость: Безруков больше не будет играть Пушкина, и вот кем его заменили

29 августа 2023 09:30
Россиянам на радость: Безруков больше не будет играть Пушкина, и вот кем его заменили

У поэта появится новое лицо.

В репертуаре Сергея Безрукова немало ярких кинообразов. Он играл главного «бригадира» страны Сашу Белого, перевоплощался в Иешуа в экранизации «Мастер и Маргарита», а также исполнял роли великих русских поэтов — Есенина и Пушкина. Однако с образом последнего Сергею, кажется, придется расстаться навсегда.

В настоящее время полным ходом идут съемки картины «Пророк. История Александра Пушкина». Режиссером выступил Феликс Умаров, а сама лента позиционируется как мюзикл. Роль неутомимого повесы и «солнца русской поэзии» досталась 30-летнему Юре Борисову, который известен по картинам «Калашников», «Кентавр», «Молодая гвардия».

В проекте Умарова актеру предстоит перевоплотиться в юного Пушкина. По словам режиссера, он хочет показать Александра Сергеевича не как одного из столпов литературы, а как «живого и мятущегося героя». Будут раскрыты его душевные терзания, понятные каждому человеку. Съемки «Пророка» проходят в знаковых местах Ленинградской области, связанных с поэтом.

Россиянам на радость: Безруков больше не будет играть Пушкина, и вот кем его заменили
Фото: Кадр из фильма «Пушкин: последняя дуэль» (2006), кадр из сериала «Отчий берег» 2017
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше