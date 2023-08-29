Россиянам на радость: Безруков больше не будет играть Пушкина, и вот кем его заменили

В репертуаре Сергея Безрукова немало ярких кинообразов. Он играл главного «бригадира» страны Сашу Белого, перевоплощался в Иешуа в экранизации «Мастер и Маргарита», а также исполнял роли великих русских поэтов — Есенина и Пушкина. Однако с образом последнего Сергею, кажется, придется расстаться навсегда.

В настоящее время полным ходом идут съемки картины «Пророк. История Александра Пушкина». Режиссером выступил Феликс Умаров, а сама лента позиционируется как мюзикл. Роль неутомимого повесы и «солнца русской поэзии» досталась 30-летнему Юре Борисову, который известен по картинам «Калашников», «Кентавр», «Молодая гвардия».

В проекте Умарова актеру предстоит перевоплотиться в юного Пушкина. По словам режиссера, он хочет показать Александра Сергеевича не как одного из столпов литературы, а как «живого и мятущегося героя». Будут раскрыты его душевные терзания, понятные каждому человеку. Съемки «Пророка» проходят в знаковых местах Ленинградской области, связанных с поэтом.