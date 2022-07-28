Россияне ахнули: вот как сейчас выглядит отметившая 70-летие Иветти из «Клона»
Поклонники не смогли скрыть свое мнение.
Актриса Вера Фишер шокировала поклонников переменами своего внешнего вида. Как оказалось, артистка отказывается от пластических операций на лице.
Во время съемок в знаменитой драме Фишер исполнилось 50 лет. Несмотря на возраст, актриса смогла стать одним из самых популярных персонажей сериала, а тысячи поклонников со всего мира признавались ей в любви. Однако, как оказалось, спустя 20 лет после выхода шоу в артистке уже с трудом можно узнать роковую красотку Иветти.
На фотографиях, которыми знаменитость делится в своих социальных сетях, можно увидеть изменения во внешность Фишер. Больше всего, как отмечают поклонники, в глаза бросается лишний вес актрисы и ее седина, которую она старается скрыть краской для волос.
Сама Фишер при этом отмечает, что не намерена обращаться к пластическим хирургам, несмотря на старение. По ее словам, она не готова к операциям на лице и не хочет столкнуться с неудачными последствиями таких процедур.