Россияне ахнули: вот как сейчас выглядит отметившая 70-летие Иветти из «Клона»

Актриса Вера Фишер шокировала поклонников переменами своего внешнего вида. Как оказалось, артистка отказывается от пластических операций на лице.

Во время съемок в знаменитой драме Фишер исполнилось 50 лет. Несмотря на возраст, актриса смогла стать одним из самых популярных персонажей сериала, а тысячи поклонников со всего мира признавались ей в любви. Однако, как оказалось, спустя 20 лет после выхода шоу в артистке уже с трудом можно узнать роковую красотку Иветти.

На фотографиях, которыми знаменитость делится в своих социальных сетях, можно увидеть изменения во внешность Фишер. Больше всего, как отмечают поклонники, в глаза бросается лишний вес актрисы и ее седина, которую она старается скрыть краской для волос.

Сама Фишер при этом отмечает, что не намерена обращаться к пластическим хирургам, несмотря на старение. По ее словам, она не готова к операциям на лице и не хочет столкнуться с неудачными последствиями таких процедур.