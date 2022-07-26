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Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет

26 июля 2022 13:00
Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет

Звезду бразильского сериала сейчас не узнать.

Съемки в популярном сериале «Клон» в 2002 году сделали актера Антониу Каллони известным не только в Бразилии, но и по всему миру. Его персонаж Мохамед сильно проигрывал по внешним данным брату Саиду, роль которого исполнял Далтон Виг. В то время Каллони был довольно полным и не таким импозантным, как остальные эффектные актеры в «Клоне». Но зрители все равно полюбили его героя за искренние семейные отношения и внутреннее обаяние артиста, которое передалось персонажу.

Россияне ахнули: вот как изменился Мохамед из «Клона» за 20 лет

Несмотря на то что Каллони больше не снимался в проектах, популярных у россиян, в Бразилии он все это время оставался востребованным актером. При этом внешне он уже почти не напоминает Мохамеда. На свежих снимках в соцсетях Антониу невозможно узнать, ведь актер сильно изменился за 20 лет. Каллони заметно похудел и увлекся спортом, поэтому в свои 60 лет выглядит подтянутым и свежим.

Кстати, в Бразилии Антониу прославился и как выдающийся литератор. Он поработал над несколькими сборниками стихов, самый недавний из которых вышел минувшей весной.

Фото: Кадр из сериала, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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