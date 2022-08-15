Россияне ахнули: Варум утерла нос злопыхателям одним поступком

Пострадавшая из-за чужой молвы Анжелика Варум раз и навсегда заставила всех недоброжелателей замолчать. Для этого певица совершила всего один поступок, заставивший хейтеров закрыть рты.

После того, как в прессе публично сообщили сначала о болезни, а затем о спешном отъезде Варум и Агутина из страны, супружескую пару не клял только ленивый. Однако, как оказалось, делали они это зря: певица умудрилась вернуться в Россию и даже успела дать концерт для работяг в Пензе. К зрителям звезда вышла облаченной в белоснежный наряд, выгодно подчеркивающий ее достоинства.

Останавливаться на достигнутом Варум не планирует: уже на ближайшее время у звезды запланированы сольные концерты в Москве и ряде регионов, сообщает портал ProZvezd. Билеты разлетаются как горячие пирожки, чего нельзя сказать о сольниках Малинина и других не менее популярных звезд.