Россияне ахнули: Валюха из «Сватов» покаялась за конфликт с Ольгой Николаевной

За несколько сезонов сериала «Сваты» Валюха Будько и Ольга Николаевна Ковалева стали настоящими народными героинями. Такие разные женщины всегда сходились в одном — любви к семье и детям. Ярких персонажей воплотили на экране Татьяна Кравченко и Людмила Артемьева. Но, несмотря на длительную совместную работу на съемках, дружбы между актрисами не сложилось.

Ранее Кравченко признавалась, что сразу невзлюбила коллегу. Якобы на площадке она вела себя с позиции звезды, и это очень не понравилось демократичной Татьяне. А однажды в интервью актриса прямо высказала все, что думала о зазнавшейся Артемьевой. Вот только уже на следующий день о своих словах Кравченко пожалела. Но было поздно, ведь Людмила прочитала откровения актрисы и обиделась на нее за резкие заявления. С тех пор отношения между женщинами лучше не стали.

«Стараюсь с ней нечасто общаться», — подчеркнула Татьяна в беседе с «Аргументами недели».

Тем не менее, по словам актрисы, открытых конфликтов на площадке они не допускают и на съемках держат себя в руках. За кадром же Кравченко и Артемьева предпочитают общаться с другими партнерами.