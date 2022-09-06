Россияне ахнули: такого об Иване Урганте не знал никто

Иван Ургант считается одной из самых скрытных отечественных знаменитостей. Он старается не рассказывать о личной жизни, не показывает своих родных и свой дом. Однако иногда артист все же делает исключения и приоткрывает завесу тайны.

Как оказалось, когда он бывает один дома, то не стесняется отказываться от одежды. Ургант таким образом наслаждается одиночеством.

«Довлатов писал о счастье семейного человека остаться одному в квартире — например, ходишь голым... Я вполне могу позволить себе», — рассказывает телеведущий на страницах «Русского пионера ».

При этом шоумен не скрывает, что он с большой любовью относится к этому времени. Ургант наслаждается таким одиночеством и праздным бездельем.