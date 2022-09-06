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Россияне ахнули: такого об Иване Урганте не знал никто

6 сентября 2022 02:30
Россияне ахнули: такого об Иване Урганте не знал никто

Знаменитость удивил поклонников неожиданными пристрастиями.

Иван Ургант считается одной из самых скрытных отечественных знаменитостей. Он старается не рассказывать о личной жизни, не показывает своих родных и свой дом. Однако иногда артист все же делает исключения и приоткрывает завесу тайны.

Как оказалось, когда он бывает один дома, то не стесняется отказываться от одежды. Ургант таким образом наслаждается одиночеством.

«Довлатов писал о счастье семейного человека остаться одному в квартире — например, ходишь голым... Я вполне могу позволить себе», — рассказывает телеведущий на страницах «Русского пионера».

При этом шоумен не скрывает, что он с большой любовью относится к этому времени. Ургант наслаждается таким одиночеством и праздным бездельем.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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