Россияне ахнули: Лиза Галкина растет копией одной женщины, и это не Пугачева

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина успела стать настоящей звездой социальных сетей. Шоумен часто показывает наследницу поклонникам, демонстрируя ее таланты.

Интернет-пользователи уже знают, что Лиза не обделена вокальными и актерскими данными, любит читать и говорит на иностранных языках. Малышку часто сравнивали с ее звездной матерью, однако сравнение это касалось одаренности, обаяния, веселого нрава, но только не внешности.

Теперь же россияне поняли, копией какой женщины растет Лиза. Старшая дочь Пугачевой, певица Кристина Орбакайте, опубликовала в социальных сетях снимок своей бабушки Зинаиды Архиповны. И тут интернет-пользователи ахнули.

Многие из них отметили поразительное внешнее сходство маленькой Лизы и матери Примадонны. «Лиза пошла в бабушку. Очень похожа», — подчеркнул один из фолловеров знаменитости.