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Россияне ахнули: Лайма Вайкуле засветилась на публике после скандала

18 июля 2022 19:06
Россияне ахнули: Лайма Вайкуле засветилась на публике после скандала

Пользователи Сети активно следят за жизнью артистки.

Лайма Вайкуле шокировала поклонников изменением своего внешнего вида. Соответствующими записями поделилась в своих социальных сетях Виктория Боня.

Вот уже несколько недель поклонники активно обсуждают состояние здоровья знаменитой певицы. Якобы у Вайкуле вновь обнаружили рак, поэтому теперь она активно пытается победить болезнь. Многие фанаты уже начали предполагать худшее, но, как оказалось, у них нет поводов для беспокойства, а все слухи об онкологии не являются правдой.

На опубликованных Боней записях можно заметить, что Вайкуле стала гостьей на дне рождения миллионера из Монако. Певица выступила перед собравшимися гостями, поразив их не только эффектным номером, но и своим ярким внешним видом.

Россияне ахнули: Лайма Вайкуле засветилась на публике после скандала

«Наши СМИ писали, мол, Лайма чуть ли не при смерти находится. Как вы сами можете видеть, это неправда», — признается Боня.

Сама Вайкуле предпочла никак не комментировать слухи о своей болезни.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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