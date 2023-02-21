Россияне ахнули: что жены сотворили с Андрейкой из «Свадьбы в Малиновке»

Комедия «Свадьба в Малиновке» до сих пор является одним из любимых фильмов у многих россиян. Картина прославила актера Гелия Сысоева на весь Советский Союз. Однако мало кто знает, как сложилась его жизнь после громкого киноуспеха.

Сысоев исполнил роль пастуха Андрейки, который был влюблен в Яринку. Всего на счету Гелия Борисовича свыше 120 работ, правда, режиссеры нечасто баловали его главными ролями. Андрейка из «Свадьбы в Малиновке» так и остался его самым ярким киногероем. Помимо актерства Сысоев занимался озвучкой фильмов. Так, его голосом говорит персонаж Риши Капура в индийском боевике «Такой лжец».

Личная жизнь актера всегда кипела и бурлила. Артист был женат целых пять раз, за что получил прозвище «ветеран брачного движения». У Сысоева трое детей.

Многочисленные браки знатно потрепали актера. С годами он совсем перестал походить на того жизнерадостного Андрейку: Сысоев полностью поседел и стал тучным. Таким его можно увидеть в картине «Шаман. Новая угроза», вышедшей в 2016 году. Не все зрители не узнали любимого артиста, ведь возраст его не пощадил.