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Россияне ахнули: Александр Васильев засветился с любимой женщиной

13 сентября 2022 13:15
Россияне ахнули: Александр Васильев засветился с любимой женщиной

Фанаты не смогли сдержать свое удивление.

Александр Васильев взбудоражил поклонников. В своих социальных сетях он представил публике сестру Наталью, с которой проводил недавний летний отпуск и с которой поддерживает теплые отношения.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную запись кумира. Многие отметили, как сильно Наталья похожа на своего брата, даже учитывая, что у них разные отцы, а она на шесть лет старше телеведущего. Россияне ахнули: Александр Васильев засветился с любимой женщиной

«Какая у вас красивая сестра», «Вас сложно отличать друг от друга, как две капли воды», «Сразу видно, что родственники, так сильно вы похожи», — пишут внимательные подписчики.

Отметим, что Васильев старается не рассказывать подробности своей личной жизни, поэтому появление сестры в его блоге стало большой неожиданностью. О жизни Натальи практически ничего неизвестно. Как отмечают СМИ, она работает журналистом и даже была экспертом в шоу «Модный приговор».

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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