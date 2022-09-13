Россияне ахнули: Александр Васильев засветился с любимой женщиной

Александр Васильев взбудоражил поклонников. В своих социальных сетях он представил публике сестру Наталью, с которой проводил недавний летний отпуск и с которой поддерживает теплые отношения.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную запись кумира. Многие отметили, как сильно Наталья похожа на своего брата, даже учитывая, что у них разные отцы, а она на шесть лет старше телеведущего.

«Какая у вас красивая сестра», «Вас сложно отличать друг от друга, как две капли воды», «Сразу видно, что родственники, так сильно вы похожи», — пишут внимательные подписчики.

Отметим, что Васильев старается не рассказывать подробности своей личной жизни, поэтому появление сестры в его блоге стало большой неожиданностью. О жизни Натальи практически ничего неизвестно. Как отмечают СМИ, она работает журналистом и даже была экспертом в шоу «Модный приговор».