Россиянам раскрыли глаза на проклятие «Ласкового мая»: такого не ожидал никто

В последние дни все чаще обсуждается возможное проклятие группы «Ласковый май». Поклонники заметили, что музыканты коллектива уходили из жизни в довольно молодом возрасте. А некоторые смерти были неожиданными и скоропостижными. Так случилось и с Юрием Шатуновым в июне этого года. В сентябре же умер клавишник Михаил Афанасьев, который считался участником «золотого состава» группы.

Однако, как считает известный продюсер Евгений Бабичев, никакого «проклятия» на самом деле не существует. Цепочку смертей музыкантов он назвал стечением обстоятельств. При этом довольно выгодным для имиджа группы.

«Всегда хорошо для шоу-бизнеса», — поделился продюсер неожиданным мнением с «Экспресс газетой».

Он объяснил, что слухи про злой рок, нависший над группой, привлекают внимание новых поклонников, заставляют снимать документальные фильмы и шоу. Поэтому эти истории, вовсе не связанные с мистикой, иногда «раскручивают» специально, инициируя провокационные обсуждения.