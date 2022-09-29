Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло

Андрей Малахов не вытерпел слухов о том, что разводится с женой — Натальей Шкулевой. Интернет-пользователи заподозрили разлад в паре из-за того, что давно не натыкались в Сети на новые совместные фотографии супругов.

Телеведущий поспешил оправдаться, мол, с супругой они по-прежнему вместе и недавно ездили в Читу. Поступок знаменитости позабавил Лену Миро . Блогер раскрыла россиянам глаза на оправдания Малахова и подчеркнула, что все к этому и шло.

Светская обозревательница заметила, что телеведущий сам виноват в том, что был вынужден комментировать домыслы о личной жизни. Чтобы не попасть в подобную ситуацию, ему, по мнению Миро, не следовало ранее докладывать поклонникам чуть ли не о каждом своем шаге. Теперь же, когда Малахов вдруг замолчал, фанаты пришли к выводу о том, что в его браке не все в порядке.