Россиянам раскрыли глаза на истинную натуру Боярского: заговорил его зять

Михаил Боярский давно зарекомендовал себя как один из главных артистов СССР и современной России. Актер известен не только своими заслугами, но и строгим характером. Многие поклонники признаются, что с опаской подходят к Михаилу, чтобы попросить у него автограф или сфотографироваться. Однако, как оказалось, суровость Боярского — это лишь маска, которая не соответствует его характеру.

По словам Максима Матвеева, который несколько лет назад стал мужем Елизаветы Боярской, звезда «Трех мушкетеров» не отличается суровостью и строгостью. Весь публичный образ является практически полной его противоположностью.

«На самом деле он гораздо глубже, интереснее и разнообразнее, чем он создает о себе впечатление», — признался артист в YouTube-шоу Надежды Стрелец.

При этом Матвеев подчеркнул, что ему очень легко общаться с тестем, а в обычной жизни Боярский не хвастается своими заслугами.