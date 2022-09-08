Россиянам раскрыли глаза на «идеальный» фильм Гайдая: пошел на сделку с совестью

Комедии режиссера Леонида Гайдая входят в золотую коллекцию советской классики. Но карьера постановщика могла сложиться совсем по-другому. В 1958 году он выпустил короткометражный фильм «Жених с того света». В нем уже угадывались интонации режиссера — ирония, сатира на бюрократию и эксцентрические повороты сюжета. Картина оказалась довольно смелой и, ожидаемо, не понравилась цензорам. Гайдая хотели отстранить от работы.

Выход постановщику предложил режиссер Иван Пырьев, как сообщает Дзен-канал «Вагант». Он посоветовал ему снять «идеальный» и надежный с точки зрения идеологии фильм, который бы удовлетворил чиновников. Так родилась патриотическая лента «Трижды воскресший» о судне, которое то служило для войны с белыми, то было местом для тайного музея. В основу фильма легла повесть Александра Галича «Пароход зовут „Орленок“». А в главных ролях сыграли Алла Ларионова и Георгий Куликов.

Цензоры картину одобрили, поэтому Гайдай был «реабилитирован» в их глазах. Сам он этот фильм не любил. А вот зрители воспринимали ленту «Трижды воскресший» как неплохое кино для детей.