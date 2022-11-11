Россиянам раскрыли глаза на главный провал Пугачевой: не вспоминали десятки лет

Одно только имя Аллы Пугачевой может принести бешеные рейтинги любому проекту, но так было далеко не всегда. Есть в карьере артистки как минимум один эпизод, о котором она предпочитает не говорить.

Примадонна отечественной эстрады рискнула попробовать себя не только в роли певицы, но и в роли актрисы. Успеха на этом поприще звезда не добилась: ее ждал поистине оглушительный провал.

Картина «Пришла и говорю», в которой Алле Борисовне досталась главная роль, задумывалась как мюзикл и содержала в себе кадры выступлений с репетиций и гастролей знаменитости. Проект, о котором не вспоминали десятки лет, крайне не понравился критикам.

Дошло до того, что ежегодный конкурс, проводимый журналом «Советский экран», признал ленту худшей из всех, что вышли на экран в 1985 году. Добавим, что бюджет картины составлял 388 тысяч рублей, посмотрели же ее более 30 млн человек.