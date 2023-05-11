Россиянам не понять: за что Муравьева невзлюбила свою культовую роль

Советская кинокартина «Карнавал» рассказывает о девушке из провинции, которая мечтала покорить столицу и стать актрисой. Главную роль в фильме исполнила Ирина Муравьева, которая закрепила свою популярность. Несмотря на то, что «Карнавал» принес ей огромную славу, актриса не любила свою героиню.

Фильм был снят по повести Анны Родионовой. Режиссер Татьяна Лиознова узнала в главной героине себя — ей тоже пришлось бороться за свое место под солнцем. На роль пригласили 32-летнюю Ирину Муравьеву, которой предстояло сыграть юную школьницу.

Актриса мастерски справилась с задачей, однако она никогда не любила свою роль. В отличие от Нины Соломатиной, Муравьева родилась в Москве, поэтому ей были чужды проблемы и трудности героини. Также в школьные годы Ирина Вадимовна не мечтала об актерстве, а хотела стать учительницей.

Многим россиянам не понять, почему Муравьева так не любит свою Нину. Ведь жителей провинции эта история вдохновляет и вселяет в них надежду, что и им удастся закрепиться в столице. Но стоит учитывать, что актриса изначально оказалась в других условиях, поэтому Соломатина ей совсем не близка.