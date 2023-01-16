Россиянам не понять: почему самого красивого араба мира отправили в ссылку

В случае этого мужчины красота не дар, а проклятие.

Увидев Омара Боркан Аль Галу, вы точно восхититесь его внешностью. Также сделали и жительницы Саудовской Аравии, которые буквально сошли с ума от фотографий молодого человека.

Восточные девушки выкладывали в Сеть откровенные признания в любви и преподносили красавцу невообразимо дорогие подарки. Бурные страсти, которые разгорелись вокруг мужчины, заинтересовали властей этой страны. Ради сохранения нравственности у женской половины населения чиновники решили выслать Омара за пределы государства.

Такая ссылка не умолила популярности и привлекательности красавца. Он переехал в Канаду и продолжает радовать поклонниц своими фотографиями. Однако история мужчины и то, как с ним поступили в Саудовской Аравии, до сих пор взывают много споров.