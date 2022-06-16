Россиянам не по карману: баснословные гонорары звезд «ТикТока» вызвали оторопь

Пока рекламодатели не предлагают звездам «ТикТока» новые контракты, блогеры нашли, как заработать другими способами. Выступление кумиров молодежи можно заказать на корпоратив или частную вечеринку. Правда, придется приготовить немаленькую сумму.

На днях известная тиктокерша Аня Покров согласилась выступить на празднике в честь 10-летия одной из своих маленьких подписчиц. Родителям пришлось расщедриться на мероприятие для дочери: за несколько песен, раздачу автографов и совместные снимки Покров запросила 850 тысяч рублей. Агенты блогера сразу предупредили заказчиков, что если праздник затянется, то гонорар Ани еще вырастет. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач ».

Пользователи соцсетей удивились таким баснословным суммам, которые не по карману большинству россиян. К тому же профессиональными певцами звезд «ТикТока» не назовешь.