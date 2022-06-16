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Киноафиша Статьи Россиянам не по карману: баснословные гонорары звезд «ТикТока» вызвали оторопь

Россиянам не по карману: баснословные гонорары звезд «ТикТока» вызвали оторопь

16 июня 2022 09:55
Россиянам не по карману: баснословные гонорары звезд «ТикТока» вызвали оторопь

Выступление блогеров на частной вечеринке обойдется в кругленькую сумму.

Пока рекламодатели не предлагают звездам «ТикТока» новые контракты, блогеры нашли, как заработать другими способами. Выступление кумиров молодежи можно заказать на корпоратив или частную вечеринку. Правда, придется приготовить немаленькую сумму.

На днях известная тиктокерша Аня Покров согласилась выступить на празднике в честь 10-летия одной из своих маленьких подписчиц. Родителям пришлось расщедриться на мероприятие для дочери: за несколько песен, раздачу автографов и совместные снимки Покров запросила 850 тысяч рублей. Агенты блогера сразу предупредили заказчиков, что если праздник затянется, то гонорар Ани еще вырастет. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

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Пользователи соцсетей удивились таким баснословным суммам, которые не по карману большинству россиян. К тому же профессиональными певцами звезд «ТикТока» не назовешь.

«Нехило так замахнулись», «Ладно она была бы еще популярной», «Первый раз ее вижу, она же даже не звезда», — прокомментировали подписчики Telegram-канала.

Фото: Legion-Media, соцсети
Елена Королева
Елена Королева
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