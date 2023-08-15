Россиянам больше не покажут любимые советские фильмы: причина вас обескуражит

Люди, которые были в западных странах, знают, что зачастую в кинотеатрах показывают не только новинки киноиндустрии. Там устраивают регулярные сеансы с иностранными фильмами, в том числе и с черно-белыми, а порой и вовсе с немым кино. Но в России зрители лишены возможности увидеть свои любимые советские киношедевры на большом экране.

Причин для этого есть сразу несколько. Главная — это авторские права. Чтобы показать любой фильм в кинотеатре, необходимо получить разрешение от правообладателя и оплатить сбор. Зачастую кинопрокатчики просто не хотят возиться со всеми формальностями.

И здесь на первый план выходит вторая причина — рентабельность. Прибыль от новинок проката вроде «Барби» или «Оппенгеймера» будет намного выше, а значит, платить за советские картины кинотеатрам будет менее выгодно.

В кино ходят в основном молодежь и семейные люди. Они готовы потратиться не только на билеты, но и на большое ведро попкорна, напитки и другие товары. Советское кино же любят в основном люди старшего возраста, которые вряд ли будут тратить лишние деньги. Поэтому увидеть шедевры кинематографа времен СССР сегодня можно только по телевизору.