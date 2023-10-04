Россиян ждут катаклизмы: Шепс сделал предсказание, от которого мурашки по коже

Имя Александра Шепса хорошо знакомо всем жителям страны. Экстрасенс заработал свою популярность на многочисленных ток-шоу, где поражал присутствующих точностью предсказаний.

Неудивительно, что его словам верят многочисленные поклонники. И, как выяснилось, прогнозы эксперта на будущее для россиян вызывают мурашки по коже. Оказалось, что жителей страны ожидают различные катаклизмы, от которых не так просто уберечься.

Шепс подчеркнул, что в мире только начала нарастать некая напряженность, поэтому противоречивых ситуаций будет еще больше. Не собираются отступать сейчас от человечества стихийные бедствия и разнообразные аномалии.

«Нас еще ждут глобальные катаклизмы в самых неожиданных местах», — мрачно заявил экстрасенс.

По мнению эксперта, всю ситуацию в России до конца года будут характеризовать три главных слова — это контакт, сознание и движение. Поэтому жителям страны придется соответствовать этим понятиям.