Россиян возмутило мнение европейцев о советской классике: «Дикари!»
Кое в чем «Дисней» одолел «Союзмультфильм».
Для россиян советские адаптации классических произведений имеют огромную ценность: в отличие от западных коллег, в СССР создатели старались следовать книжному оригиналу, что имело как свои достоинства, так и недостатки.
Это легко проследить на примере экранизации «Маугли». У американской студии «Дисней» мультфильм получился легким, но поверхностным — лишенным вложенной Киплингом поучительной манеры.
У «Союзмультфильма» же, напротив, вышло более тяжеловесное произведение, хоть и не уступающее первому в красочности. Европейцы, оценившие оба мультфильма, разделились на два лагеря.
Одни сочли отечественную адаптацию приближенной к канону, более взрослой и качественной, а другие отметили, что детям ее показывать просто нельзя, ведь маленьким зрителям после будут сниться кошмары.
Мнение второй группы рецензентов донельзя возмутило русскоязычных зрителей:
«А "Черепашек-ниндзя" дети смотрят и спят спокойно? В американских мультиках море крови и жестокости!», «Уж всяко лучше, чем диснеевские поющие и танцующие звери. Вот уж ужас какой», «Потребители сладких мультиков 21 века фыркают: нужна патока, елей. И неважно, что это джунгли», «Дикари!».