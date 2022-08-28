Россиян возмутило мнение европейцев о советской классике: «Дикари!»

Для россиян советские адаптации классических произведений имеют огромную ценность: в отличие от западных коллег, в СССР создатели старались следовать книжному оригиналу, что имело как свои достоинства, так и недостатки.

Это легко проследить на примере экранизации «Маугли». У американской студии «Дисней» мультфильм получился легким, но поверхностным — лишенным вложенной Киплингом поучительной манеры.

У «Союзмультфильма» же, напротив, вышло более тяжеловесное произведение, хоть и не уступающее первому в красочности. Европейцы, оценившие оба мультфильма, разделились на два лагеря.

Одни сочли отечественную адаптацию приближенной к канону, более взрослой и качественной, а другие отметили, что детям ее показывать просто нельзя, ведь маленьким зрителям после будут сниться кошмары.

Мнение второй группы рецензентов донельзя возмутило русскоязычных зрителей: