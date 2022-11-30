Россиян поразила связь Шатунова и Гагарина: таких параллелей не ожидал никто
Известные мужчины оказались во многом похожи.
После скоропостижной смерти Юрия Шатунова от обширного инфаркта некоторые из его поклонников тут же обратили внимание на пугающее сходство судьбы певца и его известного тезки. В Сети уже провели параллели между жизнями лидера «Ласкового мая» и Юрия Гагарина. Космонавт, как позже и певец, не только не стеснялся своего деревенского происхождения, но даже гордился им.
Кроме того, оба мужчины были очень привязаны к своим детям. Вопреки всем слухам о любвеобильности Гагарина и его многочисленных романах, он всегда стремился к семье, так как обожал проводить время с дочками. Шатунов и вовсе оказался однолюбом: в 2007 году он женился на девушке по имени Светлана. Вскоре их семья пополнилась сыном, а потом и дочкой. Жена с детьми жила в Германии, а Юрий работал в России. При любом свободном моменте он тут же ехал за рубеж к любимым детям.
Похожи даже были увлечения мужчин. И Гагарин, и Шатунов обожали хоккей. Даже знаменитые «Белые розы» певец прибежал записывать с катка. А космонавт каждый вечер собирал друзей на стадионе рядом с домом на игру, которая могла затянуться до глубокой ночи.