Россиян поразила связь Шатунова и Гагарина: таких параллелей не ожидал никто

После скоропостижной смерти Юрия Шатунова от обширного инфаркта некоторые из его поклонников тут же обратили внимание на пугающее сходство судьбы певца и его известного тезки. В Сети уже провели параллели между жизнями лидера «Ласкового мая» и Юрия Гагарина. Космонавт, как позже и певец, не только не стеснялся своего деревенского происхождения, но даже гордился им.

Кроме того, оба мужчины были очень привязаны к своим детям. Вопреки всем слухам о любвеобильности Гагарина и его многочисленных романах, он всегда стремился к семье, так как обожал проводить время с дочками. Шатунов и вовсе оказался однолюбом: в 2007 году он женился на девушке по имени Светлана. Вскоре их семья пополнилась сыном, а потом и дочкой. Жена с детьми жила в Германии, а Юрий работал в России. При любом свободном моменте он тут же ехал за рубеж к любимым детям.

Похожи даже были увлечения мужчин. И Гагарин, и Шатунов обожали хоккей. Даже знаменитые «Белые розы» певец прибежал записывать с катка. А космонавт каждый вечер собирал друзей на стадионе рядом с домом на игру, которая могла затянуться до глубокой ночи.