Россиян обманывали много лет: настоящий финал «Новой жертвы» не вышел в эфир

Сериал «Новая жертва» трудно назвать классической бразильской мелодрамой. Этот проект может похвастаться роскошной детективной линией, развязка которой для многих зрителей так и осталась неизвестной.

В центре сюжета оказывается студент, решивший стать детективом. Его задача — раскрыть преступника, на счету которого несколько загадочных убийств. Как и полагается большинству мыльных опер, картина заканчивается свадьбой главных героев Ирен и Диего. Во время торжества зрителям показывают девушку в черном платье, участь которой незавидна. Героиня выходит во двор, после чего раздается выстрел, и она погибает.

Именно так и заканчивался сериал, у которого, казалось бы, должно появиться продолжение. Тем не менее вторая часть так и не вышла. Не увидели россияне и настоящий финал проекта. Его сняли за несколько часов до выхода в эфир, чтобы информация о том, кто же стал убийцей, случайно не просочилась в медийное пространство. В итоге у ленты было два конца: первая версия финала, где и назван преступник, транслировалась в Бразилии, а вторая — в других странах.