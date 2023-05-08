Россиян обманывали годами: что творилось за кулисами шоу «Слабое звено»

Интеллектуальные передачи пользуются на российском телевидении ничуть не меньшей популярностью, чем скандальные реалити-шоу. Одним из таких проектов стала игра «Слабое звено».

Суть программы заключается в том, что участники после каждого раунда голосуют, кто из них принес команде меньше пользы и должен уйти. К тому же дополнительное напряжение в кадре создает беспрестанная ведущая Мария Киселева.

Но ореол таинства вокруг этой передачи разрушил житель Казани.

Он рассказал, что зрителей долгие годы вводили в заблуждение, поскольку победитель известен заранее. В этот раз им стал москвич, который уже выигрывал на похожей телевикторине «Сто к одному». И в такое удивительное совпадение верится с трудом. К тому же в интервью порталу ProKazan мужчина пожаловался на ужасные условия на съемочной площадке. Температура там может достигать 25 градусов из-за слишком большого количество камер.