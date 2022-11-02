Россиян лишат наследия Шатунова: Разин выступил с громким заявлением

Не успели поклонники группы «Ласковый май» прийти в себя после преждевременной смерти Юрия Шатунова, как получили новый удар. Андрей Разин принял важное решение, о котором поспешил сообщить публике.

На своем YouTube-канале продюсер выступил с громким заявление о том, что пошел войной на «пиратов»: он предупредил о полном запрете использования всех материалов группы в Сети. По словам шоумена, через три месяца любые фото, аудио и видео, а также все, что касается жизни Шатунова и не имеет лицензии, будет удалено из общего доступа.

Как оказалось, Разин не только намерен лишить россиян наследия Шатунова. Есть у шоумена и другие планы относительно творчества коллектива. «Группа „Ласковый май“ будет создана заново», — заявил продюсер, подчеркнув, что уже подбирает молодых музыкантов, специально для которых создадут отдельную страницу в соцсетях.