Россия и Крутой в прошлом: карьера Кудайбергена приняла неожиданный поворот

Музыкант Димаш Кудайберген еще несколько месяцев назад планировал покорять российских слушателей и не скрывал своего сотрудничества с Игорем Крутым. Фанаты были уверены, что артист совсем скоро отправится в большой тур, который затронет многие города России. Но неожиданно у артиста изменились планы.

Судя по социальным сетям Кудайбергена, он отправился в США. Там он якобы обосновался в Лос-Анджелесе и собирается развивать карьеру с новым музыкальным продюсером, а с Крутым окончательно разорвал все отношения.

В своем блоге артист даже поделился серией снимков, сделанных в его новом доме в Америке. На окно он повесил флаг Казахстана и вызвал десятки вопросов у своих поклонников.

«Ты теперь живешь в США?», «Димаш, расскажи, ты решил переехать?», «Какие планы?» — фанаты завалили вопросами артиста.

Музыкант же решил не отвечать на вопросы фанатов. Он проигнорировал поклонников со всего мира, заставляя их строить многочисленные теории.