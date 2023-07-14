Россия ей чужда: фанаты ткнули Орбакайте в пробелы в воспитании дочери

Кристина Орбакайте родила дочь Клавдию Земцову в Майами. Именно там звездная наследница и живет вместе с отцом Михаилом Земцовым, теряя связь с родиной матери.

Несмотря на то, что девочка бывает в России крайне редко, она все же владеет русским языком. Правда, слушать ее речь приходится с большим трудом. В социальных сетях певицы есть видео, где ее дочь пытается изъясняться на «великом и могучем», но восприятию ее слов мешает сильнейший акцент.

Интернет-пользователи не преминули ткнуть звезде в серьезные пробелы в воспитании 11-летней дочери. Многие пришли к выводу, что как бы Орбакайте ни старалась, Россия стала ее наследнице чужой страной.

Тем временем исполнительница хита «Ты» не обращает на упреки никакого внимания. Артистка не раз давала понять широкой общественности, что гордится любимой дочерью и во всем ее поддерживает.