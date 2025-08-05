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Киноафиша Статьи Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу

Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу

5 августа 2025 19:34
Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу

Теперь пересечься в одной вселенной у артистов уже не получится.

Пока новая «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» с Педро Паскалем и Ванессой Кирби только набирает ход, актёр первой экранизации 2005 года Йоан Гриффит внезапно напомнил: раньше Marvel могла удивлять не хуже. Правда, не всегда этим сюрпризам везло попасть в финальный монтаж.

Так было с одним коротким, но очень эффектным камео, которое могло стать первым референсом на Росомаху в чужом фильме — и заодно заставить зал хохотать до колик. Но не сложилось.

Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу

В вырезанной сцене «Фантастической четвёрки» Мистер Фантастик, озабоченный своей несексуальностью, решает сыграть на контрасте. Он заявляет Сью, что всегда считал, будто ей по вкусу кто-то «пожестче», и… превращает своё лицо в Хью Джекмана — того самого, когтистого, молчаливого, любимца миллионов.

В кадре — узнаваемый облик Росомахи, лёгкая самоирония, и даже намёк на поцелуй. Но Сью становится невидимой, намекая, что ей нужен именно Рид Ричардс, а не Логан.

«Это был мой способ отдать дань уважения великому Хью Джекману», — вспоминает Гриффит.

Росомаху вырезали из «Фантастической четверки» в последний момент: сам Рид Ричардс умолял о камео Джекмана, но режиссер «забил» на просьбу

Сцену снимали уже на пересъёмках: он был в Ванкувере, Джессика Альба — в Нью-Йорке, но на экране их диалог выглядел органично. Именно поэтому актёр до сих пор не может понять, почему момент вырезали, ведь сцена была очень тёплой и забавной.

И правда — такой короткий эпизод вполне мог войти в историю как первая «пасхалка» Marvel, появившаяся задолго до киновселенной и мультивселенных. Сейчас сцена доступна онлайн, но это уже совсем не то. Камео-неудачник навсегда остался в списке самых обидных «почти» супергеройского кино.

Ранее мы писали: «Фантастическая четверка: Первые шаги» — один из лучших фильмов Marvel за годы, но в его сюжетных дырах можно спрятать целого Галактуса

Фото: Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха» (2024), «Фантастическая четверка» (2005)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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