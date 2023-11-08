Росла в интернате, вышла замуж за бизнесмена с «прицепом»: обомлеете, увидев «американскую» дочь Кобзона

О возвращении на родину не идет и речи.

Иосиф и Нелли Кобзон не баловали свою дочь Наталью вниманием. Супруги постоянно пропадали на гастролях и отдали малышку в интернат, что та посчитала самым настоящим предательством.

Выводов из этого родители не сделали и попыток наладить отношения с наследницей не предприняли. Вместо этого они отправили ее в Калифорнию. Наталья выучила несколько иностранных языков, строила карьеру, но настало время подумать о замужестве. Супруга для нее выбрал звездный отец.

Избранником девушки стал австралийский бизнесмен Юрий Раппопорт. Предложение руки и сердца он сделал уже на пятый день знакомства. Вопрос со свадьбой был решен. Музыканта нисколько не смущало, что жених был дважды разведен и от прошлых браков у него есть трое детей.

Однако новый союз оказался на редкость крепким и счастливым. Наталья подарила мужу еще четверых наследников. Возвращаться на родину «американская» дочь ныне покойного исполнителя не планирует.