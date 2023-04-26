Росла без матери: при взгляде на дочь Вячеслава Малафеева станет не по себе (фото)

Мир Ксении Малофеевой перевернулся, когда ей было всего лишь семь лет. В этом юном возрасте она потеряла свою любимую маму. Жена известного футболиста на высокой скорости сбила рекламный щит и врезалась в дерево. Эта ужасная трагедия оставила след на маленькой девочке, и, похоже, она до сих пор не может прийти в себя.

Дочь бывшего вратаря «Зенита» долгое время не принимала новую возлюбленную отца Екатерину. А когда отношения между падчерицей и мачехой наладились, второй брак спортсмена распался. У Ксении также начались проблемы с питанием, и организм дал сбой. А позже девочку-подростка заподозрили в сбыте запрещенных веществ.

Наследница футболиста отправилась в реабилитационный центр, а затем переехала в Дубай. Теперь она считает, что родственники отвернулись от нее. Но девушка шокирует не только членов семьи. В соцсетях она публикует личные фото, на которых заметна ее любовь к яркому макияжу и длинным ногтям. Также она уже успела обзавестись десятком татуировок.