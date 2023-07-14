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Роскошный вид сзади: полуголая Седокова восхитила и мужчин, и женщин

14 июля 2023 08:00
Роскошный вид сзади: полуголая Седокова восхитила и мужчин, и женщин

Чувство стыда неведомо звезде.

Анна Седокова хороша как ни крути. Артистка прекрасно знает, что ее фигура близка к совершенству, поэтому постоянно балует себя и поклонников провокационными фотосессиями, результат которых показывает в соцсетях.

Супруг певицы Янис Тимма нисколько этому не противится. Кажется, латвийский баскетболист только рад тому, что его благоверная восхищает и мужчин, и женщин.

В одной из недавних публикаций исполнительница покрасовалась вместе с возлюбленным на камеру, плескаясь в бассейне. Седокова надела откровенный купальник, который подчеркнул ее потрясающие и соблазнительные формы — как спереди, так и сзади. Спортсмен приподнял любимую над водой, и роскошный вид знаменитости заставил сердца интернет-пользователей учащенно биться.

Роскошный вид сзади: полуголая Седокова восхитила и мужчин, и женщин

«Ходячий секс», «Роскошная женщина», «Какие формы»,

— осыпали Анну комплиментами фанаты.

Фото: GlobalLookPress, социальные сети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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